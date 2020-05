Jeugdcentrum Axima stelt binnenplaats ter beschikking voor spelende kinderen en ouders: "Elk uur een ander gezin"

Op plaatsen waar kinderen en ouders op een appartement wonen, is het vaak moeilijk om die kinderen te laten spelen. Zeker in coronatijden waarin iedereen in z'n kot moet blijven. Darom is de binnenplaats van jeugdcentrum Axima nu toegankelijk.

En die vrije ruimte kunnen de kinderen echt wel gebruiken, zegt Lise Gieraert van het jeugdcentrum: "We hebben best wel een grote ruimte die zeker in deze tijden niet gebruikt wordt, en we hebben onze sleutel overhandigd. Dat betekent dat er bijna ieder uur van de dag een ander gezin kan komen spelen op de speelplaats, altijd in hun eigen bubbel. Na een uurtje moeten ze plaats ruimen voor andere kinderen en ouders, die dan op hun beurt kunnen spelen."

Kinderen kunnen ook afspreken met een medewerker van het centrum om bijvoorbeeld te gaan voetballen, wandelen of fietsen.