Kapper Hilaire (89) uit Zomergem stopt ermee na 75 jaar knippen: “Die coronamaatregelen werden me te veel”

Hilaire Vereecke is 89 jaar en is al kapper sinds zijn 14e. “Ik heb altijd gezegd dat ik zou doorwerken tot mijn 90 jaar. Maar ik ga er nu toch mee stoppen, acht maanden voor mijn verjaardag”, vertelt Hilaire. De coronacrisis gooide roet in zijn plannen. “Ik was zoals alle kappers verplicht om twee maanden te sluiten. Gisteren mocht ik dan opnieuw beginnen, maar ik zie het niet meer zitten. De mondmaskers ambeteren mij, ik moet alles constant ontsmetten en dat is mij een klein beetje te veel.”

De beslissing om de kappersschaar aan de kant te leggen was niet simpel. “Het is echt met pijn in het hart, ik wilde zo graag tot mijn 90ste blijven werken. Maar het moment is gekomen.” Ook de klanten van kapper Hilaire betreuren de beslissing: “Ze zouden allemaal liever hebben dat ik verder werk. Maar mijn tijd is gekomen. Ik stop ermee."