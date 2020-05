Kapper Sven uit Vilvoorde knipt aan de lopende band corona-kapsels: "Zelfs garage van buurman is even kapsalon"

Kapper Sven nam uitgebreide voorzorgsmaatregelen: “Bij het binnenkomen moeten de klanten hun handen ontsmetten. Ik heb daarvoor 50 liter handgel gekocht. Dan doe ik mijn klanten hun kapmantel aan. Ik heb 2000 wegwerpexemplaren in voorraad. Een mondmasker is uiteraard verplicht. Wij dragen er die mijn vrouw heeft gestikt. Ook de klanten moeten een mondmasker dragen, liefst eentje met elastieken achter de oren. Dan kunnen we comfortabel knippen. Na de kapbeurt wordt alles ontsmet."