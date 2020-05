Kroonprinses Elisabeth kiest na Wales voor militaire opleiding in België: waarom doet ze dat en wat houdt het in?

Vanaf eind augustus volgt ze weer een jaar les in eigen land, aan de Koninklijke Militaire School. “We zijn heel tevreden en vereerd dat we de prinses mogen ontvangen,” zegt de Commandant van de KMS, generaal Lutgard Claes. “Het doet altijd deugd te zien dat de opleiding voor de leiders van het land wordt gewaardeerd.”

Zelf is Claes momenteel de enige vrouwelijke generaal bij Defensie, en de eerste vrouw die baas is van de KMS. Elisabeth is de eerste prinses die voor de KMS kiest. “Ik vind het heel bijzonder dat de troonopvolger een vrouw is, en dat ze nu naar de KMS komt.”

Zelf startte Claes bij de eerste lichting meisjes, in 1978, overigens hetzelfde jaar dat prins Filip er begon. “Intussen zijn 21 procent van de leerlingen vrouwen, dus het is serieus geëvolueerd. En dit is nog een stap vooruit."