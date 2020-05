Dylan is niet alleen, andere kwetsbare kinderen getuigen: "Moeten met 5 ons huiswerk op één gsm maken"

"Voordat we hier woonden, hebben we nog bij Samusocial geslapen", vertelt Laura. "Soms konden we pas om 7 uur 's avonds bellen om te horen of er plaats was voor ons. Als dat niet zo was dan bleven we gewoon buiten. Ik ben blij dat we dit huis nu hebben."

"Maar ik ben wel heel bang dat ze ons zullen buitenzetten. We hebben de huur al drie maanden niet kunnen betalen. En ik wil zeker en vast niet opnieuw buiten slapen."

Het huis in Molenbeek is niet groot. Alle kinderen slapen in een kamer. "Papa en mama slapen in de woonkamer. Wij delen een kamer", vertelt Laura. Belgiano geeft een rondleiding. "Dat is echt heel klein. We hebben maar een bed."