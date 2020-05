Limburgse ziekenhuizen vragen eerlijke verdeling van financiële steun

De Limburgse ziekenhuizen zijn zwaar getroffen door het coronavirus. Daarom vragen ze dat de financiële steun niet enkel wordt verdeeld op basis van het aantal bedden per ziekenhuis, maar ook op basis van de ernst van de situatie. "Van het aantal opnames waren er veel meer coronapatiënten", zegt financieel directeur Koen De Coninck. "Bij ons was dat 40%, bij anderen rond 17%. Veel inkomstenstromen vielen weg doordat andere ingrepen en consultaties wegvielen, maar de kosten op de Covid afdeling zijn veel hoger. Daarom vragen we nu een eerlijke compensatie."