Liveblog: Is luchtvervuiling een verzwarende factor voor Covid-19?

In Mechelen sluit basisschool Ursulinen vandaag al opnieuw de deuren omdat een leerling symptomen vertoonde die sterk wijzen op een COVID-19-besmetting. Het gaat om een kleuter die deze en vorige week naar de noodopvang kwam. Andere kinderen uit hetzelfde gezin kregen vrijdag en maandag contactonderwijs op de school.

De kleuter wordt vandaag getest, de school hoopt daar ten laatste woensdag de resultaten van te krijgen. Als de test negatief is, zullen de school en noodopvang herstarten op maandag 25 mei. In het geval van een positieve test, zal volgens de school contacttracing in werking worden gesteld.

"Hoewel de besmetting nog niet officieel is vastgesteld, nemen wij het zekere voor het onzekere en hebben we, in samenspraak met de preventiedienst, het schoolbestuur en het ganse team besloten om de school preventief te sluiten, zowel de noodopvang als de school", klinkt het maandagavond op de website van de school. "Leraren hebben vanavond alle ouders van hun klas opgebeld. Morgen gaat de preteaching gewoon door, in een light-versie voor de kinderen die hun boeken in de klas hebben laten liggen. Taken en opdrachten zullen opnieuw via de website worden gecommuniceerd."

Ouders die zo laattijdig geen opvang meer konden vinden voor hun kinderen, kunnen een attest krijgen van de school waarmee ze sociaal verlof kunnen vragen aan hun werkgever.