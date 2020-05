Man (96) komt om bij hoevebrand in Passendale

De ontploffing in Passendale moet hevig geweest zijn, want de vensters van het huis zijn weggeblazen. In een mum van tijd stond de hoevewoning van de 96-jarige man in lichterlaaie. Na een klein uurtje, tijdens het nablussen, werd het stoffelijk overschot van de man gevonden op de benedenverdieping van de uitgebrande woning.

Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets gekend. In de buurt is de verslagenheid groot. Een deskundige van het parket probeert nu de oorzaak van het drama te achterhalen.