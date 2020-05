Minder hinder door processierupsen dit jaar in Limburg

Luc Crevecoeur van het Provinciaal Natuurcentrum ging vandaag nog eens in Lommel kijken en is heel enthousiast over de bestrijding dit jaar. "De rupsen zijn nu in het 4de stadium en het aantal brandharen gaat nu toenemen." Maar hij denkt dat de hinder beperkt gaat zijn. "De gemeenten hebben enorm hun best gedaan om de rupsen te bestrijden." De publieke plaatsen, in de buurt van huizen en speeltuinen bijvoorbeeld, zijn goed aangepakt. "Ik heb er mooie resultaten gezien: er zijn op een aantal plaatsen veel minder rupsen dan de voorbije jaren."