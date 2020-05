Minder schrik voor coronavirus in openluchtschool?

Op verschillende plaatsen, zoals in de stad Antwerpen bijvoorbeeld, zien ouders het vaak nog niet zitten om hun kinderen al naar school te sturen omdat ze denken dat het niet veilig is door het coronavirus. Dat is vooral het geval bij de jongste kinderen. Bij openluchtscholen is dat anders. Daar zitten kinderen voortdurend in de frisse lucht, want winter en zomer staan de ramen er open.

In de openluchtschool Sint-Ludgardis in Schilde hebben ze dan ook bijna geen afwezige kinderen, zegt directeur Eddy Smedts: "Van onze 150 kinderen in het eerste en het tweede leerjaar is er maar een drietal afwezig en dat is dan omdat één van de ouders een risicopatiënt is. Ik denk dat ze ooit bijna visionair geweest zijn met dat idee van de open ramen, wat gezondheid betreft, maar ook inderdaad om de verspreiding van bacteriën en virussen tegen te gaan. "

In het stedelijk onderwijs in Antwerpen stellen ze vast dat de meeste zesdejaars er wel zijn, maar dat er onder de jongste kinderen veel afwezigen zijn. "Dat kan beter", zegt schepen voor onderwijs Jinnih Beels (SP.A). "Maar ik denk dat veel ouders nog schrik hebben. De scholen doen momenteel heel erg hun best om hen te overtuigen dat het veilig is om hun kinderen naar de school te sturen."

Beels verwacht dan ook dat het volgende week beter zal zijn: "Het is ook een korte week nu, de ramadan is nog bezig en straks is het ook suikerfeest. Ik hoop dat volgende week iedereen er wat aan gewend is en dat alle ouders overtuigd zijn."