Corona zal boost geven aan online verkiezingscampagnes: "Marktbezoek is passé"

Politici die de markten afdweilen, het is een klassiek beeld dat we hebben van verkiezingscampagnes. "Voor lokale verkiezingen kan dat nog een rol spelen", zegt Tim Smits. "Maar voor federale verkiezingen staan die inspanning en nu ook het gezondheidsrisico niet in verhouding tot het aantal mensen dat je zo bereikt. De mondmaskers zullen de herkenbaarheid van de kandidaten ook niet bevorderen. Met een (betaalde) online campagne bereik je tegenwoordig veel meer mensen", stelt de professor.