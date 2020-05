Aangepaste plannen voor nieuw bedrijf op terrein van Sun Chemicals in Ternat

Sun Chemicals in Ternat was door zijn ligging, vlak naast de E40, jarenlang een soort van baken voor het verkeer op de autoweg: nog even rijden en je was in Brussel. Maar de inktfabriek sloot op 1 juli 2015 de deuren. De fabrieksgebouwen werden gesloopt met de bedoeling om op het vier hectare grote terrein nieuwe bedrijven te bouwen.