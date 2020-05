Olifant Dumbo (50) gestorven in Planckendael

In het dierenpark Planckendael is de olifant Dumbo gestorven. Zij was de matriarch van de kudde waarin ook Kai-Mook leeft. "Verzorgers vonden het lichaam van Dumbo vanmorgen vroeg buiten in het olifantenperk", zegt Ilse Segers van ZOO Planckendael. "De afgelopen weken ging haar gezondheid er fel op achteruit. Ze was al even blind aan één kant en was drastisch vermagerd. Dumbo is 50 jaar geworden wat best bejaard is voor een Aziatische olifant. De andere olifanten hebben ook afscheid van Dumbo genomen."