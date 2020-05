Voor een plaats op het strand van Oostende: gelieve te reserveren

Oostende is formeel: iedereen is deze zomer welkom, alleen zal je je trip iets beter moeten voorbereiden. De stad werkte met verschillende partners een plan uit om toch toeristen te kunnen ontvangen. Op drukke dagen komen er normaal tot 50.000 mensen aan zee. Dit jaar zullen er aan het strand nog maar 30.000 toegelaten worden. Meer kan niet als je de regels rond social distancing wil respecteren.

Het zal daarom nodig zijn om te reserveren. "Hoe dat reservatiesysteem in elkaar zit, moeten we nog precies bekijken", zegt burgemeester Tommelein. "We zouden er voor willen zorgen dat Oostendenaars en tweede verblijvers bijvoorbeeld iets eerder kunnen reserveren. Maar er zal zeker ook nog plek zijn voor dagjestoeristen. Die zullen dan wel misschien niet meer op de dag zelf nog kunnen beslissen om naar Oostende te komen."

De stad zal er ook alles aan doen om het aantal toeristen zo veel mogelijk te spreiden. De nieuwe werken voor het streetartfestival "The Crystal Ship" bijvoorbeeld komen bewust in de groene rand van de stad. Ook andere leuke plekken, die minder bekend zijn, zullen actief gepromoot worden.