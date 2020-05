269 artsen in open brief: "Geen enkele medische reden om kinderen nog langer uit te sluiten van de maatschappij" 

"Hoewel er veel gepraat wordt over de kinderen, stellen we vast dat ze vergeten worden in de discussie over het versoepelen van de maatregelen. Het merendeel van hen zal niet naar school kunnen gaan voor september. En wat wordt er dan voorzien voor hen? Wat is het plan B?", vragen ze zich af.

"Kinderen zijn geen super-overdragers. De meerderheid van de besmette kinderen hebben het virus opgelopen nadat ze in contact geweest zijn met een volwassene die positief testte op COVID-19. Bovendien raken er maar weinig kinderen besmet en kinderen die toch besmet zijn, zijn in de overgrote meerderheid van de gevallen maar een beetje ziek. Ernstige infecties zijn zeer zeldzaam en veel minder frequent dan bij influenza of bronchiolitis."