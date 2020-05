Oudste inwoner van het Pajottenland overleden

Ambrosine is weduwe gebleven en ontfermde zich over de boerderij. Daarnaast was ze ook naaister van herenkostuums. Na de moeilijke jaren genoot ze van een rustige oude dag. Ze las nog elke dag de krant en kreeg geregeld iemand van de familie over de vloer. Enkele jaren geleden kwam Kamagurka haar zelfs interviewen. Ze was overigens niet de enige eeuwelinge, want in de buurt woonde ook Gustaaf De Jonghe. Hij werd 104 en overleed in 2013.