Piloten Brussels Airlines in open brief: "We willen tijdelijk tot 45 procent inleveren om banen te redden"

Brussels Airlines is op dit moment nog altijd in gesprek met de federale overheid over een overbruggingskrediet van minstens 290 miljoen euro. Het Duitse moederbedrijf Lufthansa voert die onderhandelingen met vertegenwoordigers van de federale participatiemaatschappij in ons land. Minister van Financiën Alexander De Croo leidt die diplomatieke onderhandelingsdans.



In ruil voor de steun wil de Belgische overheid spijkerharde garanties over het toekomstperspectief van Brussels Airlines. Het gaat dan over tewerkstelling, nieuwe bestemmingen en onder andere nieuwe en zuinigere vliegtuigen. Het verkrijgen van aandelen binnen de SN Airholding (het vehikel boven Brussels Airlines) bleek lange tijd het voorkeurscenario van de overheid te zijn. Maar regeringspartij CD&V liet vorige week weten daar niet voor te vinden zijn. De top van het Duitse Lufthansa streek vrijdag neer in Brussel voor topoverleg met premier Sophie Wilmès, Alexander De Croo en minister van Werk Nathalie Muylle. Die gesprekken verliepen 'constructief'.



De tijd dringt wel. Brussels Airlines heeft nog voldoende financiële middelen tot eind mei, nadien dreigt de maatschappij in nog grotere problemen terecht te komen.