120 hectare bos in Bocholt dreigt te verdwijnen voor zandontginning

In maart vorig jaar werd duidelijk dat de gemeente Bocholt zelf het uitvoeringsplan ging opmaken voor de zandontginning in Kaulille. Normaal gezien stelt Vlaanderen zo een plan op. Het gaat om een gebied waar ondermeer de terreinen van de voormalige buskruitfabriek PRB deel van uitmaken en een terrein dat in Kaulille als 'De achterste Hostie' bekend staat. Het hele projectgebied is ongeveer 230 hectare groot.

Het plan voor die 30 jaar durende zandontginning is nu klaar. De twee groepen die bezwaren hebben tegen de ontginning, buurtbewoners en natuurorganisaties, hebben via een online vergadering vernomen hoe het dossier eruit ziet.