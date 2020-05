Politie lost schoten op wagen in Lede tijdens achtervolging

In Oordegem, deelgemeente van Lede, heeft de politie een aantal schoten gelost op een wagen. De wagen was geseind door een ANPR-camera, wellicht omdat het om een gestolen voertuig of een incorrecte nummerplaat gaat. Een politieploeg had de inzittenden gevraagd aan de kant te gaan voor controle, maar die weigerden en drukten de gaspedaal in. Er werd een achtervolging ingezet en ook andere politieploegen werden ingeschakeld.

Op een kruispunt in Oordegem stelde een tweede ploeg zich op in het midden van de straat, in een poging de wagen tegen te houden, maar die reed toch door. De agenten moesten noodgedwongen opzij springen en losten verschillende schoten. Enkele kilometers verder vloog de geseinde wagen uit de bocht en reed zich vast in een sloot. Een van de twee inzittenden probeerde nog weg te lopen met een rugzak, maar ze werden allebei opgepakt.