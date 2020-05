Premier Wilmès: "Mogelijk in de komende dagen oplossing voor mensen met tweede verblijf"

Over het verbod voor Belgen om naar hun tweede verblijf, bijvoorbeeld aan de kust of in de Ardennen, te trekken, is al een tijdje veel te doen. Enkele honderden tweedeverblijvers stelden daarvoor zelfs al de staat in gebreke. Gisteren gaf onder meer Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan dat daar misschien toch al eerder over moet worden gesproken binnen de Nationale Veiligheidsraad.