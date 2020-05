President Macron verliest absolute meerderheid in het Franse parlement, maar toch niet helemaal

Wel is de zet symbolisch. Het is overigens niet de eerste keer dat "afvalligen" de LREM verlaten. Sinds de verkiezingen van 2017 is de meerderheid van de LREM in het parlement teruggevallen van 314 naar 288, net een zetel te weinig voor die absolute meerderheid.

Verrassend is dat niet. De LREM werd opgericht rond de figuur van Macron tijdens diens verkiezing tot president in 2017. Daarmee doorbrak Macron de feitelijke tweepartijenstaat met de conservatieve UMP -nu Républicains- aan de rechterkant en de socialistische PS aan de linkerkant. De LREM trok naast gewezen leden van die twee grote partijen ook onafhankelijken aan en is dus nogal verscheiden. Logisch dat er wat teleurstellingen zijn en sommige leden ergeren zich ook aan de krachtige regeerstijl van Macron.