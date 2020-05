Netwerk tegen armoede na getuigenis Dylan: "Corona laat zien hoe snel bij veel mensen het water aan de lippen staat"

"De getuigenis van Dylan is heel moedig, en het is frappant dat er zo veel reactie op komt", zegt De Vaal. "Maar die is een probleem dat al veel langer bekend is, we weten hoe hoog de armoedecijfers zijn. We weten dat in veel gezinnen die in armoede leven ook kinderen leven. Kinderen die hetzelfde meemaken als Dylan."