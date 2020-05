Regering wil patrouilles militairen stopzetten, Joodse gemeenschap maakt zich zorgen

De militairen patrouilleren al meer dan 5 jaar in de Joodse buurt. In januari 2015 werd het dreigingsniveau in ons land verhoogd. Op verschillende plaatsen in Antwerpen doken militairen op en vandaag zijn er nog altijd patrouilles in de buurt.

Voor de Joodse gemeenschap is er zeker geen reden om de patrouilles af te schaffen. "Integendeel", zegt Hans Knoop van het Forum van Joodse Organisaties. "Er is nog steeds een situatie waarbij een terroristische aanslag op wat dan ook zeer tot de mogelijkheden behoort. Als die dreiging hoog is, dan is het evident dat de dreiging voor de Joodse gemeenschap extreem hoog is. Wij hebben er een slecht gevoel bij dat ze ons aan ons lot gaan overlaten."

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) gaat ervan uit dat de federale overheid een evenwaardig alternatief voorziet.