Skatepark Sint-Niklaas opnieuw open: “Maximaal 20 personen en altijd toezicht”

Het skatepark Witte Molen in Sint-Niklaas is opnieuw open. Het park bleef een tijd dicht door de coronamaatregelen, maar is nu klaar om opnieuw skaters te ontvangen. Er mogen maximaal 20 personen tegelijk in het skatepark en er is altijd een volwassene die toezicht houdt. “We werken met een reservatiesysteem zodat iedereen eens kan langskomen”, zegt Nick Thuy van Jeugdhuis Kompas.