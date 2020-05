Sociaal akkoord in dienstenchequesector: "Publieke opinie bewust gemaakt van loon- en arbeidsvoorwaarden"

In de sector werken ruim 140.000 mensen. Begin dit jaar werd voor het eerst in deze sector gestaakt. "We hadden in februari al een ontwerpakkoord gesloten", zegt Issam Benali van de socialistische vakbond. "Het was alleen even wachten tot we het akkoord konden uitvoeren omdat er nog wat discussies waren over juridische elementen in het akkoord. Maar die zijn nu van de baan."



Dat het akkoord nu pas helemaal rond is, is niet nadelig voor de huishoudhulpen. "De loonsverhoging van 0,8 procent wordt met terugwerkende kracht toegepast tot 1 januari 2020. Dus ze zullen in mei ook de loonsverhoging van de voorbije maanden ontvangen", zegt Pia Stalpaert van de christelijke vakbond.

"Dit akkoord is vooral een symbool voor de werknemers uit de sector, die erin geslaagd zijn de publieke opinie bewust te maken van de arbeids- en loonvoorwaarden die respect verdienen", melden de vakbonden in een gemeenschappelijk persbericht.