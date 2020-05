Stadsgidsen Mechelen popelen om weer op pad te gaan: "Nieuwe rondleiding rond epidemieën is zo goed als klaar"

Gidsen mogen nog zeker tot 30 juni geen groepen rondleiden, maar ze hebben intussen niet stilgezeten. De Koninklijke Gidsenbond van Mechelen heeft een nieuwe rondleiding uitgewerkt. "Mechelen komt terug uit haar kot" is zo goed als klaar en gaat over epidemieën die de stad vroeger al geteisterd hebben. Op de website visitmechelen.be gaan de gidsen ook weetjes en tips delen over hun eigen omgeving.