Politie arresteert twee jongemannen na steekpartij in Boechout

Rond 22 uur gisteravond is in de Smalleweg in Boechout iemand zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer van rond de twintig jaar oud werd voor zijn woning neergestoken en moest in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht worden. Niet veel later konden de agenten twee jongemannen - ook prille twintigers -arresteren.

De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend.