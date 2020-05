De stemming: grote steun voor coronamaatregelen brokkelt af, Wilmès en co konden niet overtuigen

Steun voor de maatregelen is één zaak. Steun voor de regeringen die ze uitvaardigen, communiceren en doen naleven is een andere zaak. De onderzoekers van de VUB en de Universiteit Antwerpen hebben daarom ook de vraag gesteld of de regeringen de coronacrisis goed aanpakken. Wat blijkt?

Net als bij de steun voor de coronamaatregelen is er ook bij de tevredenheid over de regeringen een dalende trend te zien. Tot halverwege april zat de tevredenheid met de federale regering nog in een stijgende lijn. Daarna werden de mensen duidelijk minder tevreden over het regeringsbeleid. En ook wat betreft de Vlaamse regering is er tegen eind april een significante daling qua tevredenheid tegenover eerder in de maand april.

In het algemeen vindt om en bij de 35 procent van de mensen de aanpak eerder goed, 5 à 6 procent is zelfs “zeer tevreden”. Aan de andere kant vindt 10 procent dat de aanpak “heel slecht is”. En 33 à 36 procent van de bevraagden is kennelijk niet echt overtuigd en vindt de aanpak van de regeringen “noch slecht, noch goed”. Opvallend: bij opiniepeilingen geniet de Vlaamse regering vaak meer vertrouwen dan de federale. Nu is er nauwelijks verschil.