Leerkracht in opleiding staat voor de klas: "Iedereen leert hiervan"

Sinds vrijdag staan zo'n 750 studenten Leerkracht Lager Onderwijs van hogeschool UCLL voor de klas. Niet als stage, wel om scholen te helpen bij de heropstart van de lessen. Volgens de hogeschool is het een win-winsituatie voor zowel scholen als studenten Leerkracht. Greet Decin van UCLL: “Zo proberen we scholen maximaal te ondersteunen. Dit vraagt natuurlijk ook aanpassingsvermogen van onze studenten, maar flexibel kunnen inspelen op de beginsituatie van een kind is een belangrijke leraarscompetentie die ze nu bij uitstek kunnen trainen.”

Student Nick Buelens staat sinds vrijdag voor de klas in 't Scholeke in Molenbeek-Wersbeek, bij Bekkevoort. In de voormiddag vangt hij kinderen op van leerjaren die nog niet opnieuw les krijgen, in de namiddag geeft hij les aan het eerste leerjaar. "Het valt tot nu toe goed mee", vertelt Nick in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Alles is goed georganiseerd en het is ontzettend fijn om na twee maanden opnieuw voor de klas te staan." Want na twee maanden thuis zitten, kriebelde het wel bij Nick. "Ik heb voor de lerarenopleiding gekozen omdat ik leerkracht wil worden. Als je dan twee maanden op je honger zit en niks kan doen, dan knaagt het wel om opnieuw les te kunnen geven."