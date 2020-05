Trump zegt dat hij elke dag hydroxychloroquine neemt om zich te beschermen tegen het coronavirus

Soenens vraagt zich ook af of we Trump mogen geloven als hij zegt dat hij het middel zelf neemt. "Deed hij deze uitspraak niet uit retorische overwegingen? Want in de persbriefing ging het daarvoor over viroloog en klokkenluider Rick Bright, die ontslagen werd uit het biomedische instituut van de federale overheid omdat hij geweigerd had hydroxychloroquine te promoten.”

Volgens Soenens kan de opvallende uitspraak van Trump, dat hij zelf het middel neemt, wel eens een tegenzet zijn tegen criticaster Bright.