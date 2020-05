Twintig voetbalclubs beginnen opnieuw met trainingen in Vlaams-Brabant:" Balgevoel aanscherpen"

De meeste voetbalclubs beginnen pas maandag opnieuw met trainingen. En dat wordt een hele aanpassing voor spelers en ouders zegt Alan Pauwels van Tempo Overijse: "We kregen al snel de vraag van ouders of wij ook gingen herbeginnen. Niet vergeten dat ouders lidgeld betalen en dat we al twee maanden stil liggen, alle begrip dus. We kregen een akkoord van de gemeente, daar waren we heel blij mee. We hebben dankzij de gemeente ook de luxe om over 2 kunstgrasvelden en een gewoon grasveld te beschikken. Daarnaast waren de trainers meteen enthousiast en hebben 200 jeugdspelers zich ingeschreven. We zorgen altijd voor coronacoördinatoren ter plaats met mondmasker, zij volgen alles op. Zo mogen ouders niet op het complex komen en moet de ingang autovrij zijn. Per groepje van 20 kinderen zorgen we voor twee trainers. Dat gaan we nog de hele maand juni doen."