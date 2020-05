Vakbonden krijgen duizenden extra leden door coronacrisis

Maar nieuwe leden komen ook bij de vakbond terecht voor allerlei diensten en in de hoop antwoord te krijgen op heel wat vragen. "Je kunt je niet voorstellen met welke vragen werknemers zoal zitten momenteel", legt voorzitter Jean Vranken van ACV-Limburg uit. "We krijgen hier mensen die bijvoorbeeld voor vier werkgevers werken, op één plaats werkloos worden en zich afvragen hoe dat dan moet met hun uitkering. Of die een flexi-job hebben en werkloos worden. En er zijn heel wat werkgevers die erg bezorgd zijn om hun personeel, maar er komen hier ook personeelsleden aankloppen van bedrijven die herstarten zonder de regels of voorschriften goed te volgen. Daarnaast zijn mensen ook ongerust voor de toekomst en zijn ze ervan overtuigd dat het belangrijk is dat er collectief onderhandeld kan worden."