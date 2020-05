Van wie is de Mount Everest? Twitteroorlog tussen Nepalese David en Chinese Goliath

Wat is het probleem: in de oorspronkelijke tekst stond vermeld dat de Everest "in de Chinese autonome regio Tibet" ligt, terwijl die in feite op de grens met Nepal ligt. Meteen stak onder #backoffchina een woedende Twitterstorm op van geschoffeerde Nepalezen, die niet enkel vinden dat de berg op de grens ligt, maar bovendien zelfs helemaal in Nepal. Nogal wat Indiase twitteraars -altijd klaar om China een peer te stoven in de Himalaya- sprongen "en masse" op de Nepalese kar en vergaten evenwel dat India en Nepal ook wel wat grensgeschillen hebben, maar dat doet er nu niet toe en de aanpassing door China is "too little too late", het kwaad is geschied.