Burundezen trekken naar de stembus, voor het eerst in 15 jaar zonder president Nkurunziza

Corona is een taboe in Burundi. God zal ons wel behoeden, is het officiële dogma. Op de verkiezingsmeetings van de zeven presidentskandidaten was er dan ook van sociale afstand geen sprake. Voor het eerst kiezen de Burundezen een opvolger voor Pierre Nkurunziza. "Dat is de grote inzet van deze verkiezingen", zegt Burundi-kenner Stef Vandeginste van de Universiteit Antwerpen. "Een wissel aan de top van de macht is nog nooit voorgekomen in de geschiedenis van Burundi. Het is een unieke kans die zich voordoet."

Nkurunziza heeft al drie ambtstermijnen achter de rug en liet na zijn laatste omstreden en zeer gewelddadige verkiezing in 2015 in een referendum de grondwet veranderen om nog aan de macht te kunnen blijven tot in 2034. Maar onder druk van het leger en enkele topfiguren van zijn partij CNDD/FDD zag hij daar uiteindelijk van af.