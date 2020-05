China wil op Volkscongres wereld overtuigen dat het de coronacrisis goed aangepakte: verliest land propagandaoorlog?

De afgelopen maanden focuste de Chinese staatsmedia gretig en uitgebreid op hoe het virus in de rest van de wereld een ravage teweeg bracht: de overspoelde ziekenhuizen in Italië, de massagraven in New York, de Britse verplegers die zich moesten beschermen met vuilniszakken. Allemaal het gevolg van het gebrek aan daadkracht in Westerse democratieën, was de boodschap, en het gebrek aan autoriteit om een volledige lockdown op te leggen zoals in China. Uitspraken van de Amerikaanse president Trump over het slikken van bleekwater of malariapillen spraken voor zich.

(onderstaand filmpje over de Amerikaanse aanpak werd verspreid door het Chinese officiële persagentschap)