Vinkeniers uit Moorslede beginnen voorzichtig aan hun seizoen, anderhalve maand te laat

De vinkeniers halen opgelucht adem nu ook zij weer hun sport kunnen beoefenen, zij het onder een aantal voorwaarden. Al lijken die voorwaarden een pak beter haalbaar dan in bijvoorbeeld het voetbal. "Bij een vinkenzetting moet er sowieso al 2,4 meter afstand zitten tussen de deelnemers", vertelt Mario Froyman die samen met zijn vrouw en dochter aan de proefzetting in Moorslede deelnam. "Op dat vlak is onze sport perfect in tijden van corona."

"Het grootste verschil is nu dat er maximaal 20 deelnemers mogen zijn. Er wordt ook gevraagd om een 1 uur lang op onze plaats te blijven zitten. Normaal gezien mag je na 30 minuten al eens op en af lopen als je vogel niet fluit. Maar dat is maar een kleine aanpassing. We zijn vooral blij om eindelijk nog eens met onze vogels buiten te komen."

Normaal start het seizoen voor de vinkensport op 1 april. Door de coronacrisis is die start anderhalve maand uitgesteld.