Vrijwilligers gezocht om skateparken open te houden

Sinds gisteren kunnen kinderen en jongeren onder begeleiding van een volwassene opnieuw sporten op lokale skateparken en sportveldjes. Het gaat bijvoorbeeld ook om voetbal- of basketbalpleintjes. Speelpleintjes met schommels en klimrekken, mogen voorlopig nog niet open.

Morgen gaat in Kortrijk de skatebowl open en het skatepark Luxaplast in Marke. Daarna volgen nog alle skateparken in de andere deelgemeenten. Maar eerst moeten er daarvoor voldoende vrijwilligers gevonden worden. Ze moeten samen met de volwassen toezichter kijken of iedereen wel voldoende afstand houdt en of er niet teveel skaters aanwezig zijn, zegt schepen Bert Herrewyn: "Jongeren wachten al weken om opnieuw te kunnen skaten, dus we verwachten wel dat het een toeloop zal zijn. Daarom zijn er vrijwilligers nodig om alles veilig te laten verlopen. "

Hoeveel kinderen en jongeren er op het skatepark mogen hangt af van de grootte van de parken.