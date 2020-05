Vroeger terug naar tweede verblijf? Ronny uit Tielt hoopt snel gras af te maaien in zijn vakantiehuis in de Ardennen

Ronny Neirinck uit Tielt heeft al meer dan 30 jaar een vakantiehuisje in een klein dorpje in de buurt van Bouillon. Maar daar mag hij nu al 3 maanden niet meer naar toe. "Ik begrijp het eigenlijk niet zo goed", zegt hij. "Of ik nu thuis de krant lees of daar, dat is toch net hetzelfde? Het lijkt mij in het dorp, waar maar 1.000 mensen wonen, zelfs een stuk veiliger dan in Tielt, waar we met 20.000 zijn. Aan de kust, dat is een ander verhaal, daar komt meer volk samen op een kleinere oppervlakte. Al snap ik ook dat ze moeilijk kunnen verbieden dat mensen naar hun tweede verblijf aan zee gaan, terwijl het in de Ardennen wel zou mogen."

Hoe dan ook kijkt Ronny er naar uit terug naar zijn vakantiehuis te gaan. "Als ze toestemming geven dan zal het niet lang duren voor ik vertrek. Ik ben benieuwd hoe het huis er zal bij liggen. En ik denk dat het gras dringend afgereden moet worden. Ook straf trouwens: net voor de coronacrisis was de tweede verblijfstaks nog een heel stuk duurder geworden, de prijs steeg naar 500 euro. Om dan een paar weken later te horen dat je niet meer naar dat tweede verblijf mag, is wel wat zuur."