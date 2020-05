President Trump stelt Wereldgezondheidsorganisatie ultimatum, anders stapt de VS er mogelijk uit

Het gaat dus wellicht niet om loze bedreigingen om een poging om de WHO te hervormen, maar mogelijk wil president Trump inderdaad gewoon die organisatie laten vallen.

Dat zou een groot gat slaan in de financiële slagkracht van de WHO net nu er een grote pandemie woedt. De VS leveren ongeveer een vijfde van het budget van de WHO in verplichte en vrijwillige bijdragen. Dat is niet in een handomdraai op te vangen door andere lidstaten en donoren, al heeft China gisteren twee miljard dollar extra beloofd.

Misschien nog erger is dat de VS ook op dit vlak een leidende rol op internationaal niveau zou laten vallen en dat China hier het vacuüm wil opvullen en zo wereldwijd aan invloed winnen, iets wat het ook in andere organisaties zoals het IMF en de Wereldhandelsorganisatie probeert. Voor andere democratieën dan de VS zou het geen goede zaak zijn mocht het autoritaire regime in Peking pogen om zijn invloed zo te verhogen en gebruik te maken van het gebrek aan Amerikaans leiderschap.