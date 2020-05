Warme dagen in coronatijden: wat met ijsjes, pootjebaden en uitstapjes?

Nee. De horeca blijft gesloten, en dus ook de terrassen. Een terrasje doen kan dus voorlopig alleen op je eigen balkon of in je (voor)tuin, of in die van de bubbel waarmee jouw eigen bubbel verbonden is (de “regel van vier”). Kies je voor dat laatste, dan blijven de afstandsregels -ook voor die sangria in de tuin- gelden: anderhalve meter afstand houden van mensen die niet tot jouw bubbel behoren.