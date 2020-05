Groepswandelen en -fietsen op aanvraag in Sint-Martens-Latem: "We willen vermijden dat massatoerisme terrorisme wordt"

“Het kan hier inderdaad heel druk zijn in het weekend. Ik begrijp goed dat het overlast kan veroorzaken voor mensen die hier wonen”, zegt Johan die in Sint-Martens-Latem komt fietsen. “Op zaterdag en zondag, zeker bij mooi weer, komen hier veel mensen uit Gent wandelen en fietsen langs de Leie. Daarna blijven ze hier nog iets eten of drinken. Ik denk dat het een goed idee is om mensen te spreiden. Oudere mensen die al met pensioen zijn, kunnen bijvoorbeeld misschien beter in de week komen.” Johan denkt wel dat fietsers en wandelaars creatief zullen zijn om de regel te omzeilen. "Je kan de grote groep tijdelijk opdelen in kleinere groepjes in Latem."