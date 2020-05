1-jarige peuter scoort in de keuken: "Je ziet gewoon hoe blij hij is!"

U heeft hem de afgelopen dagen zeker al een keer zien passeren op uw computerscherm? Of misschien bent u al een van zijn ruim één miljoen volgers op Instagram? Of behoort u tot zijn bijna 400.000 volgers op de video-app TikTok? Het is dan ook volop pret als deze, met enige zin voor overdrijving, 'topchef' zijn kookkunsten met de wereld deelt. "Chef Kobe" is nog maar 1 jaar oud, maar zijn guitigheid aan de keukentafel, met potten en pannen in het vizier, werken duidelijk verslavend. In ieder geval rijgt hij, met de hulp van zijn moeder, de baksels aan elkaar.