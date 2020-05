De atlas is een Antwerpse uitvinding en blaast 450 kaarsjes uit

"De atlas van Antwerpenaar Ortelius verkocht als zoete broodjes in heel Europa", zegt Kockelbergh op Radio 2. "Een boek werd toen op 500 à 800 exemplaren uitgegeven. Maar Ortelius werk is tientallen keren herdrukt. Er bestonden ook kleinere zakexemplaren van het Theatrum Oribis Terrarum die erg succesvol waren. In zijn boek riep Ortelius zijn lezers ook op om extra kaarten in te sturen. Die corrigeerde hij en verwerkte hij in zijn volgende versies. In ons Museum Plantin-Moretus kan je zien hoe de latere edities veel dikker zijn dan de eerste versie. Hij ging van een vijftigtal kaarten naar ruim 120", zegt Kockelberg. "In het museum is er zelfs een hele zaal gewijd aan het werk van Ortelius. Vooral de ingekleurde kaarten zijn pareltjes." Wie wil kan de atlas zelf digitaal ontdekken via deze link.

