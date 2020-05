Verantwoordelijken voor fipronilcrisis veroordeeld: "Chickfriend wist dat ze fipronil verkochten en moet schadevergoeding betalen"

In Nederland zullen twee bedrijven die een anti-luizenmiddel maken voor kippen zware schadevergoedingen moeten betalen aan meer dan honderd pluimveehouders. In 2017 bleek dat er in de producten van de twee bedrijven de verboden stof "fipronil" zat. Daardoor moesten zowel in Nederland als in België miljoenen eieren worden vernietigd en moesten miljoenen kippen preventief worden geslacht. Volgens de rechter is er genoeg bewijs dat de bedrijven wisten dat er fipronil in hun producten was terechtgekomen, daarom worden ze verantwoordelijk gehouden voor de fipronilcrisis.