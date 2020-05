Beerschot maakt als enige profclub van het land eigen voetbalshirts

Beerschot is de enige profclub van het land die zelf een kledingmerk opstart. De club uit 1B - de vroegere tweede klasse - gaat dus niet meer in zee met een externe kledingfabrikant. "Dat biedt heel wat voordelen", zegt Sven Van den Abbeele van Beerschot. "In de Belgische voetbalwereld zijn er immers geen grote merken die miljoenen op tafel willen leggen. We hebben het onderzocht, en daar bleek snel uit dat het financieel en commercieel interessanter kan zijn als we het zelf doen. Daarnaast gaan we onze wedstrijdshirts daardooreen stuk goedkoper kunnen aanbieden dan andere profclubs."

"Dit is het resultaat van een uitstekende samenwerking met United World, het overkoepelende bedrijf dat Beerschot, Sheffield United en Al Hilal United Emirates ondersteunt op het vlak van sponsoring en marketing", zegt Voorzitter Francis Vrancken. "Wij zijn er samen van overtuigd dat Beerschot sterk genoeg is om z’n eigen merk te hebben en z’n eigen shirts te produceren."