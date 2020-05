Beringse fietsfabriek BCF wordt volledig eigenaar van Bikeville

Nu al zijn 11 bedrijven die in de fietssector actief zijn gevestigd in Bikeville. BCF wil de samenwerking nog versterken. ”Voor ons is het een heel logische stap”, zegt Jochim Aerts, CEO van Belgian Cycling Factory. “De incubator en windtunnel van Bikeville zijn gevestigd naast ons hoofdkantoor. Met deze overname willen we een volgende stap zetten om samen met andere beloftevolle bedrijven verder te werken aan een innovatieve fietstoekomst voor België en daarbuiten. We zijn ervan overtuigd dat alle bedrijven in de sector en de fietsindustrie in het algemeen daar beter van worden."