De cijfers die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO verzamelde, liegen er niet om: 4 op de 5 jongeren bewegen veel te weinig. Bij meisjes is het zelfs nog erger gesteld dan bij jongens. Hoe komt dat? Hoeveel moeten we eigenlijk bewegen en waarom? En wat hebben TikTok-dansjes daarmee te maken? Louise gaat langs bij Imke Courtois, sport- en gezondheidsexpert bij VRT NWS.