Beweging.net vraagt aandacht voor de "onderbeschermden en onbeschermden" en pleit ook voor "digitaks"

Zo is het middenveld ongerust over hoe en wanneer ze de activiteiten kunnen hervatten. "Dit thema moet dringend opgenomen worden in de gesprekken over de heropstart. Ik roep de minister van Cultuur Jambon op om dit te organiseren", zegt Peter Wouters in een virtuele speech. Ook wil beweging.net een plaats voor het middenveld (bonden, armoede-, milieu-, jongerenverenigingen ...) in de vele werkgroepen.



En dan zijn er de "onderbeschermden", een groep medewerkers in de zorgsectoren die zonder voldoende bescherming aan het werk was. "We begrijpen vandaag beter hoe cruciaal het werk is van beroepen die we jaren bij de minst betaalden moesten rekenen. Laat ons niet wachten tot de medewerkers van deze groepen massaal uitvallen omdat ze opgebrand zijn of uitgeput. Laat ons niet wachten tot ze op straat moeten komen om hun applaus om te zetten in betere werkvoorwaarden en omstandigheden", aldus de voorzitter.

Ook vraagt hij een andere kijk op de "onbeschermden", bijvoorbeeld bedelaars, asielzoekers en transmigranten. Als zij uit de boot vallen, komt er een vangnet met gaten, en dat leidt in deze tijden tot "risico's van ongekende besmettingshaarden".