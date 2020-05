Biostatisticus Niel Hens: "In de cijfers van morgen zullen we pas het effect van de versoepelingen zien"

Als we in het verloop van de corona-epidemie in ons land de effecten van een bepaalde maatregel willen zien, moeten we altijd 11 dagen terugtellen, legt Hens uit.

Vandaag zien we nog maar de effecten van de beperkte versoepelingen die gebeurden in de zogenoemde fase 1A, die inging op 4 mei. Toen mochten mensen uit niet-essentiële sectoren weer gaan werken, verder mocht er niet veel meer dan voordien. “In de cijfers van vandaag zien we dat die fase goed verteerd werd en er geen stijgingen zijn.” We hadden dit op voorhand ingeschat als een beperkt risico."