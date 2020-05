Bloembakkendief in Eppegem heeft het gemunt op viooltjes en geraniums

Het is niet de eerste keer dat de bloembakkendief toeslaat. In Hofstade waar er eerder ook al meldingen van bloembakken die ontvreemd werden. Mogelijk gaat het hier om dezelfde dief.

Lieve Cornelissen is een van de slachtoffers. Lieve heeft een café en is er het hart van in: "Vijf bloembakken met geraniums die heel mooi in bloei stonden, zijn gewoon verdwenen. Het zijn dan nog zware bakken." De dief liet het daar niet bij en stal ook nog tien stoelen en twee terrastafels die nog buiten stonden. De kabels waarmee ze vastzaten hebben werden doorgeknipt."